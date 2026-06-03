Как правильно поливать огурцы и помидоры: ошибки могут испортить урожай

Какой бы метод ухода за овощами вы ни выбрали, огород точно не даст вам хорошего урожая, если вы не будете его поливать. Можно пропускать подкормки и обрезку, можно через раз бороться с вредителями и болезнями – без воды вы гарантированно не получите ничего.

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В то же время разные овощные культуры требуют разного подхода: то, что принесет пользу томатам, может навредить перцу или тыкве. Издание "На пенсии" разбиралось, как поливать овощи правильно.

Основные нюансы

Начнем с базовых правил. Поливать овощи лучше всего рано утром или вечером. Воду следует использовать отстоянную, температурой примерно +20-25 °C. Если она слишком жесткая, ее можно смягчить, добавив немного древесной золы.

После полива почву желательно рыхлить – это помогает влаге лучше проникать к корням. Если же нет возможности часто поливать огород, стоит применять мульчу для сохранения влаги. Слой толщиной 7-10 см удерживает под собой воду, защищает корни от перегрева и сдерживает сорняки. Для мульчирования подойдут сено, солома, клевер, крапива или опилки – они со временем еще и работают как естественное удобрение, ведь разлагаются, выделяя питательные вещества. А вот свежескошенную траву лучше не использовать: она может вызвать гниение и грибковые болезни.

Томаты

До появления первых плодов помидоры поливают умеренно – по мере подсыхания почвы, обычно раз в 2-3 дня. Когда начинается плодоношение, потребность во влаге резко возрастает, и в жару полив иногда нужен ежедневно.

В то же время избыток воды опасен: застой влаги провоцирует болезни. Проверить состояние почвы просто – воткните в землю палочку. Если она входит тяжело, влаги еще достаточно. В среднем на один куст тратят около литра воды или до 10 литров на квадратный метр.

Поливать томаты лучше под корень. В сильную жару допустимо легкое увлажнение листьев утром или вечером, но не днем – капли могут вызвать ожоги.

Огурцы

Это одна из самых влаголюбивых культур. При недостатке воды плоды становятся мелкими, деформированными и могут горчить. До цветения огурцы поливают примерно раз в неделю. Если идут дожди, полив можно временно прекратить – это будет способствовать развитию крепких корней.

Во время цветения и плодоношения потребность огурцов во влаге также возрастает. В этот период грядку поливают каждые 3-4 дня, а в жару – ежедневно. Огурцы хорошо реагируют на дождевание, ведь их листья активно испаряют влагу. Но при появлении признаков болезней полив по листьям прекращают и переходят на увлажнение междурядий.

Почва под огурцами должна промокать минимум на 40 см вглубь. В среднем это 20-30 литров воды на квадратный метр или около половины ведра под куст.

Баклажаны

От режима полива напрямую зависит вкус плодов. При недостатке влаги они могут горчить. А вот избыток воды, особенно холодной, вредит растениям: замедляет рост, вызывает пожелтение листьев и способствует грибковым болезням. В худших случаях возможно загнивание корней.

Поливать баклажаны следует под корень умеренно теплой водой. Проверить потребность во влаге можно просто – погрузите палец в почву на 2–3 см: если сухо, пора поливать. Частота увлажнения баклажанов зависит от погоды:

в облачные дни – раз в неделю;

в жару – каждые 2–3 дня;

при сильной жаре – через день.

Обычно на куст нужно 1,5-2 литра воды, а в период жары или активного плодоношения – до 4-5 литров.

Перец

Сладкий и горький перец нуждаются в похожем уходе. Для лучшего полива их высаживают в небольшие лунки, чтобы вода попадала непосредственно к корням. Полив должен быть осторожным, без сильного напора. Температура воды также важна: ниже +20 °C – вкус может стать терпким, выше +22 °C – более сладким.

Во время цветения перец поливают примерно трижды в неделю. После появления завязи частоту постепенно уменьшают до двух раз. На один куст требуется 1-3 литра воды, при этом почва должна увлажняться на глубину 50-70 см. После полива с одной стороны почву рыхлят с другой, а в следующий раз стороны меняют.

Тыква

Эта культура не нуждается в частом поливе, но любит обильное увлажнение. До окучивания достаточно одного полива в две недели (7-8 литров под куст). В период активного роста поливают раз в 10 дней, увеличивая объем до 10 литров. В жару интервал сокращают до 3-4 дней. Воду льют лишь под корень, избегая попадания на листья – это снижает риск ожогов и болезней.

Перед поливом стоит регулярно удалять сорняки, ведь они забирают влагу и питательные вещества. После этого почву слегка рыхлят на глубину около 10 см, чтобы влага лучше проникала к корням и не застаивалась на поверхности.

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