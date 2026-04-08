'Часто откладывают визит к врачу': стало известно, сколько украинцев уже воспользовались программой 'Скрининг здоровья 40+'

За три месяца работы национальной программы "Скрининг здоровья 40+" ею воспользовались лишь 16 тысяч украинцев. Причем по оценкам экспертов в стране 10-15 миллионов украинцев нуждаются в постоянной психологической помощи, что "не может не влиять на состояние здоровья населения в целом".

Такие данные привел гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Он уточнил, что ведомство еще не подсчитывало количество украинцев, воспользовавшихся программой, но указанное число вытекает из количества соответствующих оплат.

Отложенные визиты к врачу

"За три месяца, мы еще не подводили итогов, не было как таковых результатов, но точно нам известно о 16 тысячах людей, которые воспользовались в целом программой и оплатили эти услуги. Но поскольку проплаты сами по себе происходят немного позже, то это с задержкой идет", – сообщил Курпита.

По его мнению, украинцы часто откладывают визит к врачу, оправдывая это "обстоятельствами, вызванными войной". Именно поэтому и была начата программа "Скрининг здоровья 40+".

"Это программа, которая напоминает о том, что после 40 лет каждому из нас не нужно откладывать визит к врачу. Нужно обратиться и пройти соответствующую диагностику заболеваний. Эти маленькие шаги помогут оценить уровень здоровья населения в целом и способствовать тому, чтобы украинцы обращались за медицинской помощью раньше, чтобы вовремя диагностировать заболевания, которые можно вылечить или предотвратить", – сказал глава ЦОЗ.

О чем речь

В Украине с январяработает государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Украинцы в возрасте от 40 лет могут получить 2000 гривен на комплексное медицинское обследование, и пройти соответствующую диагностику без привязки к месту регистрации.

Государство заложило на реализацию программы 10 миллиардов гривен в бюджете на 2026 год. Цель – дать возможность миллионам людей выявить риски на раннем этапе и вовремя обратиться к врачам.

Участники программы не ограничены местом жительства или регистрации. Пройти скрининг можно в любом регионе Украины. Разрешено выбирать государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, если они входят в перечень участников программы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы в возрасте 40+ могут получить 2000 грн от государства на обследование в рамках программы "Скрининг здоровья", но для этого нужно оформить специальную карту. Сделать это можно через Дію или в отделении ПриватБанка – в зависимости от технических возможностей.

