Украинцы могут получить 2 тыс. грн на обследование без Дії: где оформить специальную карту

Украинцы в возрасте 40+ могут получить 2000 грн от государства на обследование в рамках программы "Скрининг здоровья", но для этого нужно оформить специальную карту. Сделать это можно через Дію или в отделении ПриватБанка – в зависимости от технических возможностей.

Об этом напомнили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Каждому участнику нужно оформить специальную банковскую карту, на которую и будут зачисляться средства.

"Скрининг здоровья 40+" – это национальная инициатива, направленная на раннее выявление самых распространенных заболеваний среди украинцев в возрасте от 40 лет. Речь идет, в частности, о:

сердечно-сосудистых заболеваниях;

сахарном диабете;

проблемах ментального здоровья.

Главная цель – выявить риски на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных болезней. Чтобы воспользоваться программой, нужно оформить специальную карточку. Вариантов несколько – все зависит от того, каким телефоном пользуется человек и имеет ли доступ к цифровым сервисам.

Отмечается, что это наиболее современный и удобный вариант, который может быть как виртуальным, так и физическим. Он подходит, если у вас:

есть смартфон с поддержкой NFC;

установлено приложение Дія;

доступны цифровые документы (ID-карта или биометрический паспорт).

Если же телефон не поддерживает NFC, карту можно оформить через ПриватБанк и заказать ее в пластиковом виде. Это отдельная физическая карта, которая не связана с Дією, она пригодится тем, кто:

пользуется кнопочным телефоном;

не имеет РНОКПП (идентификационного кода);

Получить такую карту можно в отделениях ПриватБанка. Специалисты отмечают, что регулярные обследования после 40 лет являются критически важными. Многие заболевания на начальных стадиях не имеют явных симптомов, но могут привести к серьезным последствиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из самых уязвимых категорий – в частности, пенсионерам, переселенцам и малообеспеченным – в апреле выплатят от государства по 1500 гривен. Средства должны быть начислены автоматически – то есть подавать заявки на участие в программе поддержки не нужно.

