'Был честным и открытым': в результате вражеского обстрела погиб защитник с Полтавщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне, развязанной Россией. На этот раз печальная весть пришла на Полтавщину. В результате вражеского обстрела погиб защитник Артем Пащенко.

Об этом сообщили в Лубенском городском совете. Там подчеркнули, что мужчина был честным и открытым, любил своих родных, уважал окружающих.

"Разрушенные дома, семьи, жизни... Таково наше настоящее. Ежедневно добавляется горя. Еще одну молодую жизнь забрал враг. 3 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в результате вражеского минометного обстрела погиб наш земляк, стрелок-повар батальона оперативного назначения воинской части Национальной Гвардии Украины, солдат Пащенко Артем Вячеславович", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Артем Вячеславович родился 19 сентября 1987 года в Кременчуге. Почти сразу семья переехала в Лубны. Здесь он рос, начал ходить в среднюю школу №1. Но по семейным обстоятельствам семья переехала в Херсон. Там и прошла основная часть жизни.

Окончил школу, работал слесарем на предприятии "Херсонгаз". Однако полномасштабная война круто изменила все планы. Тяжелым было время в оккупации. Искренняя патриотическая позиция Артема добавляла поводов для волнения.

Держались, но после того, как дом разрушило наводнение, вызванное уничтожением россиянами Каховского водохранилища, вернулись в Лубны. Уже отсюда добровольно пошел защищать от врага Украину. Служил честно и мужественно. Имел две контузии, но после лечения снова возвращался в строй.

Артем был чрезвычайно светлым и хорошим человеком: искренним, доброжелательным, терпеливым.

"Наши искренние соболезнования маме, отцу, сестре Героя, всем родным и друзьям. Покойся с миром, Воин! Вечная и светлая память и Царство Небесное", – резюмировали печальную весть в обществе.

Простились с Героем в четверг, 9 октября. Он был похоронен на Новаковском кладбище.

Ранее стало известно о том, что на фронте погиб участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий. Обстоятельства смерти защитника пока не разглашаются.

OBOZ.UA писал, что в бою против врага погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Будай. Он служил в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ в должности офицера группы ЦВС.

