'Не хочется в это верить': на войне погиб звезда КВН Артем Стовпяцкий

На фронте погиб участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий. Обстоятельства смерти защитника пока не разглашаются.

Печальную весть сообщили его друзья в местном сообществе "Чернігівський кисіль". В комментариях отметили, что похороны Артема состоятся 10 октября в 10:00.

"Какой хороший человек... Не хочется в это верить. Вечная память. Похороны 10.10.2025 на 10:00", – написала близкий для погибшего человек Оля Нестеренко.

Один из самых ярких участников украинского КВН

Артема Стовпяцкого знали благодаря участию в команде КВН "С потолка", которая была среди самых успешных в Черниговской лиге. Команда существовала с начала 2000-х и имела несколько составов. Стабильным ее состав стал с 2006 года, когда в нем выступали Александр Лабадин, Евгений Кулак, Александр Пономаренко и Артем Стовпяцкий.

Особый шарм выступлениям придавала Ирина Андрияненко, которая создавала музыкальное оформление номеров, а впоследствии к коллективу присоединилась певица – Олеся Лукьяненко.

В 2012 году "С потолка" продолжали активную деятельность и даже представляли Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК". Там они поделили первое место с командой из Сум, получив высокие оценки жюри и зрителей.

