Приютил на войне котиков: в бою против врага погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Будай. Фото

26 сентября в районе выполнения служебных обязанностей погиб лейтенант Богдан Будай. Он служил в 144 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ в должности офицера группы ЦВС.

Об этом сообщает издание "Вежа", ссылаясь на родных Богдана.

Богдан родом из Кривого Рога, но некоторое время жил в Виннице. Там работал журналистом в издании "Вежа". Коллеги отмечают его добросовестность, настойчивость и профессионализм.

"Богдан – невероятный человек. Кто его знал, согласится. Он имел настолько широкий кругозор, так много способностей, такое тонкое чувство этого мира ... Был очень умный, в свое время занимался литературными переводами, интересовался историей, играл на гитаре и еще много чего. Он всегда был готов прийти на помощь другим, а еще – очень любил животных, приютил на войне нескольких котиков и даже в очень тяжелых ситуациях переживал, казалось, за них больше, чем за себя", – рассказала о Богдане его девушка Юлия.

В сентябре 2023 года мужчина оставил журналистику и мобилизовался в украинскую армию. Сначала служил солдатом в 154-й отдельной механизированной бригаде. После прохождения БОВП его перевели в один из батальонов 144-й бригады, которая тогда была пехотной.

С ноября 2023 года Богдан служил в составе батальона на востоке, впоследствии стал пресс-офицером бригады. После обучения на младшего лейтенанта его назначили на доступную вакансию, а впоследствии он получил звание лейтенанта и планировал дальнейшее карьерное развитие.

Побратимы подчеркивают его человечность: он никогда не оставлял товарищей наедине с трудностями, делился сухпайками, подбрасывал теплые вещи и заботился о здоровье коллег.

"Он никогда не оставлял никого наедине с проблемами – то ли физическими, то ли душевными. Если кому-то было трудно, Богдан всегда находил способ поддержать: подбадривал шуткой, подставлял плечо или просто молча садился рядом, чтобы ты не чувствовал себя одиноким... Для нас он был не просто побратимом – он стал братом, другом, которого выбираешь сердцем. И мы всегда будем помнить его таким: искренним, надежным, добрым и несокрушимым", – отмечают военные.

В последний путь защитника провели 4 октября в родном Кривом Роге.

"Я и друзья не можем поверить, что это произошло ... Очень жаль родителей, родных, это невероятное горе. Казалось, что настолько светлый и чистый человек, который был таким, несмотря на многие испытания, должен в конце концов получить в жизни желаемое и осуществить свои планы. Мы не успели пожениться, не успели реализовать немало планов, мечтаний, очень многое не успели", – рассказала девушка Богдана.

