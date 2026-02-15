Болезненная потеря: в Донецкой области погиб Герой с Волыни. Фото

Ежедневно в войне с Россией Украина теряет своих лучших героев. На этот раз печальные новости пришли в Ковельскую общину на Волыни: в Донецкой области погиб 35-летний младший сержант ВСУ Александр Нагалюк из села Белин.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка. По его информации, военный погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новофедоровка Покровского района Донецкой области.

"Скорбный февраль в Ковельской общине. Сердце еще одного мужественного воина перестало биться за Украину", – написал чиновник.

Нагалюк служил в материальном обеспечении 2-й танковой роты танкового батальона воинской части А4862, добавил мэр.

Прощание с украинским героем состоится в селе Белин, в воскресенье, 15 февраля. В 13:00 состоится поминальная служба в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а в 13:30 состоится гражданская панихида во дворе церкви. Похоронят погибшего воина на местном кладбище.

Герои войны в Украине

Напомним, на фронте погиб военный из Киева Евгений Педько. В ряды украинской армии он стал в апреле 2022-го, последний свой бой защитник принял 5 февраля. Дома Евгения ждали жена и дочь.

Также стало известно, что на войне погибла 24-летняя оператор дронов Лилия Гекендорф с Кировоградщины. Она пошла в армию добровольцем, оставив двух маленьких детей на свою маму. Родной брат Лилии также защищал Украину, сейчас он считается пропавшим без вести.

Также на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Руслан Ильчук. Киевлянин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Сердце украинского воина остановилось 4 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!