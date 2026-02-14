Отдал себя служению Украине: на фронте погиб военный из Киева Евгений Педько. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный Киева Евгений Педько. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Деснянской райгосадминистрации в городе Киеве. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Герой на щите. Старший сержант Педько Евгений Григорьевича позывной "Борода", – говорится в сообщении.

Защитник Украины учился и жил в Киеве. В апреле 2022 года он стал на защиту родной земли. Его сила духа, надежность и преданность собратьям сделали его настоящим героем. К сожалению, жизнь мужественного воина оборвалась 5 февраля 2026 года.

Для семьи Евгений был опорой и теплом – любящим сыном, отцом, братом, дядей. В скорби остались мама, дочь, родная сестра и две племянницы

"Деснянский район попрощался с воином, который всю жизнь был человеком чести, ответственности и отваги. Евгений Педько отдал себя служению Украине в самые тяжелые времена. Своим примером он показал, что настоящее мужество – это не только слова, а ежедневный долг, защита родных и своей страны", – добавили в РГА.

