Молодая мама двоих детей: на войне погибла 24-летняя оператор дронов. Фото

Защищая Украину, погибла молодая оператор дронов Лилия Гекендорф из Кировоградщины. Последний бой девушка, не дожившая неделю до своего 25-летия, приняла 11 февраля на Запорожье.

Дома Лилию ждали двое детей. О потере сообщила жительница Злинской территориальной громады Ольга Голованова, а также местные издания "Кировоградская правда" и "Первая электронная газета".

Что известно о Героине

Родилась Лилия Гекендорф 17 февраля 2001 года. Жила в селе Злинки в Кировоградской области.

В октябре 2024 года Лилия присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

"Ей на то время было 23 года. Уже когда она воевала в составе 141-й ОМБР – пропал без вести ее брат. Ее побудило защищать Родину прежде всего чувство патриотизма. Она зарекомендовала себя еще на БЗВП как одна из лучших на курсе. В прошлом году где-то в октябре перевелась в батальон беспилотных систем в составе 128 бригады "Дикое поле". Вы даже не представляете силу духа и победы этой простой девушки", – рассказала журналистам "Кировоградской правды" рекрутер Центра рекрутинга украинской армии в Кропивницком Леся Нестройная.

Когда Лилия отправлялась защищать Украину, своих двух маленьких детей она оставила на маму, говорят односельчане Героини.

11 февраля Лилия попала под российский удар, когда выполняла боевое задание в районе Магдалиновки на Запорожье. В момент гибели защитница служила в должности оператора беспилотных летательных аппаратов 8 отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных авиационных комплексов 2 механизированного батальона воинской части ВСУ.

"Неделю не дожила девушка до своего 25-летия! Молодая, спортивная, отважная, красивая, жить бы еще и жить, но после того, как пропал без вести родной брат Владимир, оставила Лиля своих двух маленьких деток на маму и подписала контракт... Царство небесное девушке и вечный покой. Слава нашей. Искренние соболезнования маме Анне, деткам, всей большой семье. Это страшная потеря не только для вас, но и для всей Злинской громады. О дате и времени похорон сообщим позже", – написала Голованова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в боях за Украину погибли четверо иностранцев. Смерть они приняли в конце 2024 года, проводя разведку в тылу врага.

Среди павших воинов двое американцев, швед и канадец. Свою жизнь за Украину отдали Дженисон Брэдли Карл (1983–2024) из США; Навроцкий Кори Джон (1982–2024) из США; воин с позывным "Раута" (2001-2024) из Швеции; Синг Мэндип (1993–2024) из Канады.

