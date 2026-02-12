Был верен присяге: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Пахолюка. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Сердце украинского воина остановилось 4 сентября 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Сергей Пахолюк (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком механизированной роты одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 4 сентября 2025 года при исполнении обязанностей военной службы возле села Карповка Краматорского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

