Білосніжний и сніжно-білий: почему одинаковые по значению украинские слова пишутся по-разному

Сказать на украинском языке о чем-то, имеющем цвет снега, можно двумя способами. Этот предмет можно охарактеризовать словом "білосніжний", а можно "сніжно-білий". Оба они имеют абсолютно идентичное значение и относятся к сложным прилагательным. Но почему тогда пишутся по-разному?

Ответ дали эксперты телеграм-канала "Correctarium — Українська мова", который предалагает советы тем, кто хочет усовершенствовать свою речь. По их словам, такая разница в написании абсолютно логична и обусловлена правилами.

Сніжно-білий пишется с дефисом из-за того, что он образовался методом составления нескольких прилагательных основ, в частности для обозначения качества и его дополнительного оттенка. В этом случае речь идет о сочетании названия цвета (белый) и буквально его оттенка (снежный).

Вот несколько примеров схожих сложных прилагательных:

кисло-солодкий;

гіркувато-солоний;

добродушно-хитрий.

Таким образом, в частности, пишутся названия оттенков и сочетаний цветов:

блідо-рожевий;

жовтувато-червоний;

фіолетово-сірий;

червоно-зелено-синій.

Из этого правила есть два исключения. Это прилагательное жовтогарячий и червоногарячий.. Они обозначают отдельные цвета.

А вот "білосніжний" это сложное прилагательное, образованное от словосочетания существительного и согласованного с ним прилагательного. Исходным здесь является сочетание "білий сніг". Так что по правилам украинского языка слово пишется вместе.

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