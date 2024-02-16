Білосніжний и сніжно-білий: почему одинаковые по значению украинские слова пишутся по-разному
Сказать на украинском языке о чем-то, имеющем цвет снега, можно двумя способами. Этот предмет можно охарактеризовать словом "білосніжний", а можно "сніжно-білий". Оба они имеют абсолютно идентичное значение и относятся к сложным прилагательным. Но почему тогда пишутся по-разному?
Ответ дали эксперты телеграм-канала "Correctarium — Українська мова", который предалагает советы тем, кто хочет усовершенствовать свою речь. По их словам, такая разница в написании абсолютно логична и обусловлена правилами.
Сніжно-білий пишется с дефисом из-за того, что он образовался методом составления нескольких прилагательных основ, в частности для обозначения качества и его дополнительного оттенка. В этом случае речь идет о сочетании названия цвета (белый) и буквально его оттенка (снежный).
Вот несколько примеров схожих сложных прилагательных:
- кисло-солодкий;
- гіркувато-солоний;
- добродушно-хитрий.
Таким образом, в частности, пишутся названия оттенков и сочетаний цветов:
- блідо-рожевий;
- жовтувато-червоний;
- фіолетово-сірий;
- червоно-зелено-синій.
Из этого правила есть два исключения. Это прилагательное жовтогарячий и червоногарячий.. Они обозначают отдельные цвета.
А вот "білосніжний" это сложное прилагательное, образованное от словосочетания существительного и согласованного с ним прилагательного. Исходным здесь является сочетание "білий сніг". Так что по правилам украинского языка слово пишется вместе.
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