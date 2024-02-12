Горний или гірський: какое слово правильно на украинском

Суржик и калька портят чистоту звучания речи. Важно постоянно обогащать словарный запас и избавляться от русизмов. Особенно часто возникают вопросы по употреблению некоторых прилагательных.

Например, у многих возникают сомнения в целесообразности употребления слова "горный". Языковеды рассказали, какое прилагательное является корректным – "горний" или "гірський".

Прилагательное "горний" возникло под влиянием русского "горный". Ему, в зависимости от значения, отвечают разные украинские синонимы:

гірський;

горовий,

верховинний;

гористий.

Правильно употреблять не "горний", а "гірський". К примеру: гірський хребет, гірська річка, гірське поселення, гірський кришталь, гірський клімат, гірські лижі, гірська хвороба, гірська артилерія, гірський орел, гірські породи.

"Гірський" имеет несколько значений:

тот, что связан с горами или покрыт горами;

находящийся, водящийся или растущий в горах;

входящий в состав земной коры или добываемый из недр земли.

В значении, касающемся изучения, добычи и использования полезных ископаемых следует употреблять прилагательное "гірничий".

К примеру:

Олег здобув професію гірничого інженера і довгий час працював на шахті.

Марічка закінчила гірничий інститут, але вирішила не пов’язувати житті з гірничою справою.

Гірнича наука нелегко давалася Остапу, але він на відмінно складав всі іспити.

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