Горний или гірський: какое слово правильно на украинском
Суржик и калька портят чистоту звучания речи. Важно постоянно обогащать словарный запас и избавляться от русизмов. Особенно часто возникают вопросы по употреблению некоторых прилагательных.
Например, у многих возникают сомнения в целесообразности употребления слова "горный". Языковеды рассказали, какое прилагательное является корректным – "горний" или "гірський".
Прилагательное "горний" возникло под влиянием русского "горный". Ему, в зависимости от значения, отвечают разные украинские синонимы:
- гірський;
- горовий,
- верховинний;
- гористий.
Правильно употреблять не "горний", а "гірський". К примеру: гірський хребет, гірська річка, гірське поселення, гірський кришталь, гірський клімат, гірські лижі, гірська хвороба, гірська артилерія, гірський орел, гірські породи.
"Гірський" имеет несколько значений:
- тот, что связан с горами или покрыт горами;
- находящийся, водящийся или растущий в горах;
- входящий в состав земной коры или добываемый из недр земли.
В значении, касающемся изучения, добычи и использования полезных ископаемых следует употреблять прилагательное "гірничий".
К примеру:
Олег здобув професію гірничого інженера і довгий час працював на шахті.
Марічка закінчила гірничий інститут, але вирішила не пов’язувати житті з гірничою справою.
Гірнича наука нелегко давалася Остапу, але він на відмінно складав всі іспити.
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