АТОшник или Атовець? Как правильно сказать на украинском

Из-за трагических событий на Донбассе в нашем языковом пространстве стали широко использовать аббревиатуру АТО – антитеррористическая операция. От этого сокращенного названия образовалось новое слово "атошник", то есть участник этой операции.

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. Но большинство людей употребляют и такой вариант: "атовець".

Слово "атошник" не имеет права на полнокровную жизнь в украинском языке. Потому что от аббревиатур образуют наименование людей на "шник" в русском языке. К примеру, ПТУ – петеушник, ГАИ – гаишник.

В нашем языке от аббревиатур образуют названия с помощью суффикса "ець". УНСО – унсовець, НАТО – натовець, АТО – атовець, а не атошник.

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Также Авраменко рассказал, есть ли в украинском языке слово "мужчина". Языковед отметил, что "чоловік" и "мужчина" – это синонимы, но имеют разное использование.

Чоловік – особа чоловічої статі, одружена особа стосовно своєї дружини та означає те саме, що людина.

"Мужчина" хоть и используется, но очень ограничено. В толковом словаре это слово обозначено как разговорное и редкостное.

Таким образом, "мужчина" – это не ошибка, но правильнее и уместнее говорить "чоловік".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, какой месяц на украинском языке назывался "просинець".

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