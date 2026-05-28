Утечка документов, опубликованная эстонским изданием и проанализированная OCCRP совместно с израильским сайтом Shomrim, раскрывает то, о чём давно подозревали, но не могли доказать документально: Россия целенаправленно организовывала антисемитские нападения на Западе.

Именно Москва стояла за атаками на синагоги и осквернением мемориала Холокоста в Париже в 2024 году. Операция получила кодовое название "Зелёные синагоги". Исполнители – завербованные граждане Сербии – облили зелёной краской синагоги и парижский музей Холокоста, а также оставили пластиковые свиные головы у Бранденбургских ворот в Берлине.

Французский суд установил: цель операции – "разжечь религиозную и национальную нетерпимость" между евреями и мусульманами и "дестабилизировать" Францию и Германию. Сами организаторы, согласно документам, ставили цель добиться "когнитивных уязвимостей" западных стран.

Отдельный сюжет – попытка создать агентурную сеть влияния внутри Израиля. Россия планировала открыть в Хайфе "исследовательский институт", целью которого было влияние на общественное мнение в Израиле.

Более того, обсуждалась возможность публиковать в израильских СМИ колонки, написанные якобы западными спикерами, но на деле предоставленные российскими пропагандистами.

Россия разжигает антисемитизм в Европе и одновременно пытается управлять общественным мнением в Израиле. Напомню, что не так давно Нетаниягу гордо причислял себя к "другой лиге", в которую он входит вместе с Путиным.