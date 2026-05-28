Можно ли уволиться со службы, если было право на отсрочку: детальное объяснение

Если военнообязанный имеет право на отсрочку, но все равно проходит службу, то уволиться со службы он не может, поскольку право на увольнение регулируется уже другой нормой законодательства. Даже противоправная мобилизация не дает права на увольнение военного.

Об этом говорится в постановлении суда №620/183/23. Увольнение и отсрочка – это две разные правовые категории, которые не зависят одна от другой.

В судебном деле говорится о том, что мужчина работал учителем учреждения общего среднего образования и имел право на отсрочку. Но его мобилизовали в 2022 году, отсрочка у него оформлена не была.

В суде мужчина требовал уволить его со службы. В судах первой и апелляционной инстанций подтвердили, что учителя нельзя было мобилизовать в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Но в увольнении со службы суд отказал. Истец с таким решением не согласился.

Окончательное решение вынес Верховный Суд. Там объяснили, что хотя мужчина и имеет право на отсрочку, но право на увольнение регулируется уже другой нормой законодательства. Ведь право на отсрочку человек имеет до призыва и должен утвердить его сразу.

Те, кто имеют право на отсрочку, должны реализовать его еще до момента призыва.

Когда уже гражданин находится в штате воинской части, то он становится не военнообязанным, а военнослужащим и не имеет права на отсрочку. Освободиться он может только если имеет на это основания, определенные Законом "О воинской обязанности и военной службе".

Отсрочка от призыва во время мобилизации

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

