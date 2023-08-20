Есть ли в украинском языке слово 'мужчина': объяснение

Личность мужского пола на украинском языке называют "чоловіком". Однако часто можно услышать фразы типа: "мужчина, передайте за проїзд". Обращение "чоловіче" может показаться в таком случае довольно странным и даже необычным.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, что на самом деле в украинском языке есть слова "чоловік" и "мужчина". Эти слова синонимы, однако использование имеют разное.

Языковед подчеркнул, что украинцы издавна употребляли оба синонима, но для лексического анализа он советует обратиться к толковому словарю.

Чоловік це:

Особа чоловічої статі. Наприклад: "Сивий чоловік йшов вулицею, схиляючись на палицю". Одружена особа стосовно до своєї дружини. Наприклад: "Свого майбутнього чоловіка я зустріла під час навчання в університеті". Те саме, що людина. Наприклад: "Коли чоловік пише для себе, виливає своє горе й радощі, то йому легше стає (Михайло Коцюбинський)".

В то же время "мужчина" хоть и используется, но очень ограниченно. По словам Авраменко, в толковом словаре это слово обозначено как разговорное и редкостное.

Таким образом, "мужчина" – это не ошибка, но правильнее и уместнее говорить "чоловік".

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