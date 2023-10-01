Какой месяц на украинском назывался просинець: диковинка для любителей языка
Украинский язык наполнен разными колоритными и древними словами, которые уже редко употребляют в речи. Например, слово "просинець" вызывает много вопросов.
До утверждения общеукраинской системы месяцев в разных местностях Украины употребляли разные названия, так что "просинець" – это название одного из зимних месяцев. Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.
Названия некоторых месяцев на староукраинском языке:
- Січень – просинець;
- Травень – травний;
- Грудень – студень, но с ХV века двенадцатый месяц называли "грудень";
- Листопад так и называли, или еще говорили "падолист".
Теперь падолист – это термин, означающий опадания листьев, а листопад – одиннадцатый месяц.
Также на название месяцев влияли и другие славянские языки. Например, на украинском "вересень", а на белорусском "верасень". Название связано с растением верес, которое цветет в первый месяц осени.
Пономарив объяснил, как на украинском языке будет "продльонка".
Русское выражение "группа продленного дня" следует переводить дословно – "група продовженого дня". Поэтому правильно говорить, что детей оставляем не на "продльонці", а в "групі продовженого дня".
Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском сказать "на вкус и цвет товарищей нет".
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