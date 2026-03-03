'Заявили нам без стеснения': Уиткофф заявил, что Иран хвастался планами создать 11 ядерных бомб

Специальный посланник США заявил о громких признаниях иранской стороны во время первых переговоров этого года. По его словам, представители Тегерана без стеснения хвастались запасами высокообогащенного урана, достаточными для создания 11 ядерных бомб.

В Вашингтоне в то же время настаивают, что Иран сейчас не имеет технической возможности превратить эти материалы в оружие. Об этом специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News.

"На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам - без всякого стеснения – что у них в распоряжении 460 килограммов 60%-ного [обогащенного урана] и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб", – упомянул Уиткофф в интервью Fox.

Уиткофф подчеркнул, что иранская сторона якобы "гордилась" тем, что смогла обойти международные протоколы контроля и достичь такого уровня обогащения. Также, по его словам, представители Тегерана настаивали на "неотъемлемом праве" Ирана на обогащение ядерного топлива.

"Мы ответили, что президент считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню", – добавил Уиткофф.

Уиткофф также отметил, что накопленный Ираном высокообогащенный уран теоретически может быть превращен в оружейный материал в течение недели или десяти дней.

В то же время в США утверждают, что ключевые ядерные объекты Ирана были уничтожены в результате прошлогодних ударов, что делает невозможным создание бомбы.

По словам посланника, президент направил его и Джареда Кушнера на переговоры с целью достижения соглашения, которое предусматривало бы отказ Ирана от ракетной программы, прекращение поддержки прокси-сил и ликвидацию военно-морских возможностей.

"Мы пришли туда и попытались заключить с ними справедливое соглашение, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно – вероятно, до конца второй встречи. Но мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последний шанс", – заявил Уиткофф.

Он добавил, что иранская сторона стремилась, чтобы США сообщили о положительных результатах переговоров, однако, по его словам, оснований для этого не было.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

