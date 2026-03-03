Украина получила первый транш от МВФ: какая сумма и куда потратят средства

Украина получила первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда(МВФ) в размере 1,5 млрд долларов, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Далее, согласно меморандуму, в 2026 году предусмотрены еще три транша после пересмотров программы – 1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

Видео дня

О получении транша официально сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности страны в условиях войны.

Общий объем новой программы сотрудничества Украины с МВФ составляет 8,1 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года и предусматривает регулярные просмотры со стороны Фонда, по результатам которых принимается решение о предоставлении следующих траншей. Правительство отмечает, что Украина продолжает выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и движение в направлении европейской интеграции.

На дальнейший график предоставления средств обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, график траншей четко зафиксирован в меморандуме с МВФ и привязан к пересмотрам программы.

Первый транш Украина получила 26 февраля 2026 года – 1 506,7 млн долларов США. Всего в течение 2026 года страна должна привлечь 3,83 млрд долларов в рамках четырех пересмотров программы. В 2026 году предусмотрены еще три пересмотра и соответствующие транши:

1 июня 2026 года – 685,5 млн долларов США;

1 сентября 2026 года – 685,9 млн долларов США;

1 декабря 2026 года – 960,4 млн долларов США.

В дальнейшем программой запланировано по два пересмотра в год. Железняк отдельно отмечает, что требования МВФ по выполнению так называемых "маяков" фактически будут оцениваться ближе к 1 июня. Это означает, что у правительства появляется определенный временной люфт по выполнению отдельных обязательств, в частности дедлайна 31 марта, который само правительство заложило в договоренностях по налоговым изменениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил для Украины новую 4-летнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов. Среди прочего, она предусматривает, что Украина должна ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, а также план повышения коммунальных тарифов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!