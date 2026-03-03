Украинцу заблокировали карту после пополнения счета: он в суде добился от банка более 43 тыс. моральной компенсации

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск клиента "Акцент-Банка" и обязал финансовое учреждение разблокировать его счет. Кроме того, банк обязан заплатить более 43 тыс. грн компенсации морального вреда.

Об этом говорится в решении суда по делу 344/12740/24. Клиент в суде требовал заплатить ему 276,3 тыс. грн пени, 20 тыс. грн морального вреда и 20 тыс. грн судебных расходов. Однако банк сумму значительно уменьшил.

Как говорится в материалах дела, блокировка счета состоялась после того, как клиенту поступило более 43 тыс. грн несколькими переводами. Когда клиент спросил, что произошло, в банке сообщили, что проводится проверка.

"АО "А-Банк" заблокировал весь остаток средств на счете истца на 209 дней, безприведенных оснований правомерности блокировки, предусмотренным условиями заключенного договора. Считает, что блокировка его банковского счета нарушает его законные права и интересы, поскольку противоречит условиям договора. На момент подачи искового заявления в суд его средства в размере 43 443,76 грн остаются не доступными для распоряжения ими", – говорится в материалах дела.

Клиент банка – студент. Он якобы заработал средства на криптовалюте. В суде представитель банка отметил: "поступила информация от киберполиции относительно мошеннических действий при перечислении с карты 51ХХХХХХХХХХХХХ6411. Для проверки указанных действий банком были приостановлены расходные операции по указанным счетам и запрошено у клиентов подтверждение целевого назначения полученных средств, истец не предоставил надлежащих документов о полученных средствах и по состоянию на сегодня".

Однако суд все равно удовлетворил его иск, хотя и не в полном размере. Отметим, некоторые криптовалютные биржи работают таким образом, что покупатель криптовалюты отправляет средства на банковский счет продавцу, такому же клиенту биржи. Этой системой часто пользуются мошенники. Они выманивают средства у своих жертв и предлагают сразу же их перевести на счет продавца криптовалюты. Продавец не знает, что взаимодействует с мошенниками и получает средства от их жертвы. После пересчета он переводит криптовалюту на указанный криптовалютный кошелек.

А когда жертва схемы обращается в банк, киберполиция может узнать только счет продавца криптовалюты. Тогда как мошенников с помощью информации о криптовалютном кошельке найти почти невозможно.

