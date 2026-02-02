'Защита правды и порядочности': президент Чехии отреагировал на протесты

Президент Чехии Петр Павел публично отреагировал на протесты в стране и поблагодарил участников за активную гражданскую позицию. Он сделал заявление в социальной сети X в день акций в Праге. Глава государства отметил значение гражданского общества и ответственности людей за состояние страны.

Видео дня

Петр Павел обнародовал свою позицию в заметке в X, комментируя события, связанные с протестами в столице. В обращении он подчеркнул роль гражданского общества и поддержку ценностей порядочности и правды. Президент прямо обратился к участникам акций и выразил им благодарность.

Голос общества

В своём заявлении Петр Павел отметил, что одной из положительных черт Чехии является сила и качество гражданского общества, которое умеет чётко и понятно встать на защиту правильного дела в нужный момент. Он добавил, что ценит людей, которые не остаются равнодушными к событиям вокруг и чувствуют собственную ответственность за состояние государства.

Президент отдельно подчеркнул важность солидарности и взаимного уважения. По его словам, многие граждане готовы добавить свой голос в защиту порядочности, правды и уважения друг к другу.

Глава государства подчеркнул, что защита этих ценностей не является наивностью или устаревшей иллюзией. Он назвал их жизнеспособной альтернативой прагматизму без ценностей, который ставит силу выше права, а свободу слова пытается подменить свободой обмана, искажения и оскорблений.

Петр Павел также поблагодарил всех, кто из разных уголков страны приехал в Прагу, чтобы выразить свое мнение и поддержку порядочной Чешской Республике.

Что предшествовало

Политический конфликт в Чехии обострился после обмена сообщениями между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел в деле кадровых решений. Речь идет о ситуации вокруг Филиппа Турека, которого президент отказался назначать в состав правительства.

Как заявил Павел, лидер партии Автомобилисты за себя Петр Мацинка в частных сообщениях пытался давить на него из-за этого решения. В переписке, обнародованной президентом, содержались угрозы политических последствий в случае, если глава государства не изменит своей позиции в отношении Турека.

Филипп Турек ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев, сделанных в прошлом. После публикации сообщений Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке министра иностранных дел.

Дополнительным элементом конфликта стал вопрос военной помощи Украине. В этом противостоянии также фигурировала тема возможной передачи Украине самолетов L-159, которые рассматриваются для использования как средства противодействия дронам типа Шахед.

Напомним, чешский лидер посетил Украину в пятницу, 16 января. В Киеве он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил президента Петра Павела государственной наградой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в центре Праги 1 февраля состоялся многотысячный митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела на фоне острого конфликта с одной из коалиционных партий. Участники акции собрались на ключевых площадях города и публично заявили о поддержке действующего главы государства. Организаторы оценили количество участников в десятки тысяч человек.

Акцию инициировала общественная организация Milion chvilek, которая параллельно объявила сбор миллиона подписей в поддержку президента. Событие прошло одновременно на Староместской и Вацлавской площадях в столице Чехии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!