Президент Чехии прибыл в Киев и почтил память погибших защитников и защитниц. Фото и видео

В пятницу 6 января в Киев с официальным визитом прибыл чешский президент Петр Павел. Он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Оба президента приняли участие в чествовании памяти погибших на войне с Россией.

"Сегодня в Киеве вместе с Президентом Чехии Петром Павелом почтили память наших погибших защитников и защитниц. У Стены памяти отдали дань уважения павшим героям. Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что стали на защиту нашего государства и боролись с врагом", – написал Зеленский.

До этого чешский президент посещал Львов, где встретился главо ЛОГА Максимом Козицким и мэром города, Андреем Садовым. Во время визита было обгорено ситуацию с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

Напомним, 12 января, министр иностранных дел НорвегииЭспен Барт Эйде прибыл в Киев. В рамках визита глава МИД рассказал о новом пакете помощи для Украины, стоимостью в 400 миллионов долларов, из которых 200 миллионов сразу направят на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев посетили с визитом советники по вопросам нацбезопасности стран Европы. Также среди прибывших есть делегаты из Канады, НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии. Встреча была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2026 года.

