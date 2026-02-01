'Нас ждет война': в Праге состоялся многотысячный митинг в поддержку президента. Фото, видео

В центре Праги 1 февраля состоялся многотысячный митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела на фоне острого конфликта с одной из коалиционных партий. Участники акции собрались на ключевых площадях города и публично заявили о поддержке действующего главы государства. Организаторы оценили количество участников в десятки тысяч человек.

О ходе митинга и требованиях участников сообщило чешское издание IDNES.cz. В публикации говорится, что акцию инициировала общественная организация Milion chvilek, которая параллельно объявила сбор миллиона подписей в поддержку президента. Событие прошло одновременно на Староместской и Вацлавской площадях в столице Чехии.

По данным организаторов, по состоянию на воскресенье удалось собрать около 600 тысяч подписей. В материале также приведена оценка численности протестующих, которая составляет от 80 до 90 тысяч человек.

Лозунги и требования

Участники митинга принесли плакаты с лозунгами в поддержку проукраинского президента Петра Павела и с критикой лидера коалиционной партии Автомобилисты за себя Петра Мацинки и почетного лидера политсилы Филиппа Турека. На плакатах можно было увидеть надписи вроде Нас ждет война с Туреком и Мацинка, с угрозами иди к черту, а не в политику.

Акция охватила центральные части города, а площади были заполнены людьми с национальными флагами и транспарантами. Атмосфера на площадях оставалась напряженной, но без сообщений об инцидентах.

Глава общественной организации Milion chvilek Микулаш Минарж обратился к участникам с призывом не оставаться в стороне от политических процессов. Он заявил, что граждане не должны молча наблюдать за разрушением Чешской Республики и должны выходить на площади во всех городах 15 февраля.

В своем выступлении Минарж вспомнил ситуацию в Словакии после возвращения к власти Роберта Фицо."Мы в Чехии не сделаем такой же ошибки. Мы считаем, что для этой страны есть надежда", – сказал он со сцены.

Поддержка Украины

Во время митинга также прозвучали призывы выйти на отдельную акцию в поддержку Украины. Организаторы анонсировали ее проведение 21 февраля, к четвертой годовщине полномасштабной войны.

На площадях присутствовали и известные чешские политики. Среди них бывший глава МВД, лидер партии Мэры и независимые Вит Ракушан, лидер Гражданской демократической партии и экс-министр транспорта Мартин Купка, а также лидер Пиратской партии Зденек Гржиб.

Что предшествовало

Политический конфликт в Чехии обострился после обмена сообщениями между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел в деле кадровых решений. Речь идет о ситуации вокруг Филиппа Турека, которого президент отказался назначать в состав правительства.

Как заявил Павел, лидер партии Автомобилисты за себя Петр Мацинка в частных сообщениях пытался давить на него из-за этого решения. В переписке, обнародованной президентом, содержались угрозы политических последствий в случае, если глава государства не изменит своей позиции в отношении Турека.

Филипп Турек ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев, сделанных в прошлом. После публикации сообщений Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке министра иностранных дел.

Дополнительным элементом конфликта стал вопрос военной помощи Украине. В этом противостоянии также фигурировала тема возможной передачи Украине самолетов L-159, которые рассматриваются для использования как средства противодействия дронам типа Шахед.

Напомним, чешский лидер посетил Украину в пятницу, 16 января. В Киеве он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил президента Петра Павела государственной наградой.

Как писал OBOZ.UA, накануне глава Чехии посещал Львов, где встретился с главой ОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

