Скандал во власти Чехии: президент Павел обвинил главу МИД в шантаже

Президент Чехии Петр Павел заявил, что министр иностранных дел Петр Мацинка пытался его шантажировать. По словам президента, конфликт связан с назначением министра охраны окружающей среды. Павел отметил, что получил несколько текстовых сообщений от главы МИД, содержание которых он расценивает как давление и попытку повлиять на его решение.

Об этом глава государства сказал во время экстренного брифинга во вторник в Праге, о чем сообщил корреспондент "Укринформа". Президент уточнил, что два последних сообщения ему передали через советника посреди ночи. Павел подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми и намерен передать материалы юристам для проверки.

"Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я обращаюсь к силовым структурам и намерен передать материалы юристам для оценки, не является ли это уголовным преступлением – вымогательством", – заявил президент.

Политическое напряжение

Президент назвал угрозы и шантаж в отношении себя со стороны члена правительства неприемлемыми в любой демократической стране. Он отметил, что граждане должны видеть, каким образом представители власти защищают их интересы. По словам Павела, подобные действия могут повредить доверию к государственным институтам.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что в своих сообщениях министр упоминал поддержку со стороны премьер-министра Андрея Бабиша и партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры. Павел выразил надежду, что руководитель правительства на самом деле не разделяет методов, которые приписывают его министру.

Президент заверил, что давление не повлияет на его позицию. Он подчеркнул, что в своей деятельности и в дальнейшем будет руководствоваться конституцией и интересами страны, даже если это вызывает сопротивление отдельных политических сил.

Спор вокруг назначения

По информации чешских СМИ, в течение нескольких недель между партией "Автомобилисты" и президентом продолжается конфликт относительно кандидатуры Филиппа Турека. Речь идет о его выдвижении на должность министра охраны окружающей среды. Павел отказывается утвердить эту кандидатуру, тогда как партия настаивает на своем решении.

Ранее Турека предлагали на должность министра иностранных дел, но его кандидатуру сняли после резкой критики из-за расистских, гомофобных и шовинистических постов в социальных сетях. Политик извинился за высказывания, при этом отрицал авторство части постов, заявив, что их могли писать посторонние лица.

Сейчас должность министра охраны окружающей среды временно занимает сам Петр Мацинка. Партия "Автомобилисты" продолжает настаивать на назначении Турека, что и стало одной из причин публичного конфликта между президентом и главой МИД.

Напомним, чешский лидер посетил Украину в пятницу, 16 января. В Киеве он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил президента Петра Павела государственной наградой.

Как писал OBOZ.UA, накануне глава Чехии посещал Львов, где встретился с главой ОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

