'Заплатит очень большую цену': Трамп сказал, что будет с вице-президентом Венесуэлы, если она откажется сотрудничать с США

Президент США Дональд Трамп выразил не слишком завуалированную угрозу Делси Родригес – вице-президенту Венесуэлы, которая возглавила страну после задержания диктатора Николаса Мадуро. Если политик откажется сотрудничать с американскими властями, ее "постигнет участь, хуже" экс-лидера страны.

Видео дня

Об этом республиканец заявил в телефонном интервью изданию The Atlantic. Жесткий тон Трампа резко отличался от его слов в адрес Родригес, озвученных на пресс-конференции 3 января.

Тогда президент Соединенных Штатов говорил, что Родригес (которая приняла присягу в субботу) якобы готова вести диалог с его администрацией.

"Она – ставленница Мадуро. Марко [Рубио] работает над этим, он общался с ней. И она готова сделать то, что необходимо, чтобы сделать Венесуэлу снова великой. Она сказала: "Мы сделаем все, что вам нужно", – пересказывал Трамп слова политика.

Позже в тот же день Родригес заявила о готовности "защищать национальные интересы Венесуэлы" и продолжать политику своего предшественника. "Мы никогда больше не будем колонией", – подчеркивала она.

В новом интервью Трамп отреагировал: "Если она не сделает то, что правильно, то заплатит очень большую цену – вероятно, большую, чем Мадуро".

Также американский президент подтвердил готовность продолжить военные действия в Венесуэле, если сочтет это необходимым. "Восстановление там и смена режима" является, по его мнению, лучшим вариантом.

"Страна пошла в ад. Это страна, потерпевшая неудачу. Это полностью провальная страна. Это страна, которая является катастрофой со всякой точки зрения", – описал свое видение Венесуэлы Трамп.

Что предшествовало

В ночь на 3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. В ходе рейда американцы задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и перевезли их на территорию Соединенных Штатов.

По данным СМИ, диктатор находился в хорошо укрепленном бункере, который охранялся как крепость и имел специальную "безопасную комнату" со стальными дверями толщиной шесть дюймов. Однако президент Венесуэлы не успел добраться до этого помещения – американские военные помешали ему.

Мадуро и Флорес обвиняются в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Супружеская пара находится под стражей в Нью-Йорке в Metropolitan Detention Center.

Генпрокурор США Памела Бонди пообещала, что Мадуро и Флорес вскоре почувствуют на себе "полный гнев американского правосудия на американской земле в американских судах".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вашингтон намерен руководить Венесуэлой до обеспечения юридически правильной смены власти в этом государстве. Процесс управления Венесуэлой временно возглавит американский государственный секретарь Марко Рубио.

– Главный дипломат США сообщил, что Штаты продолжат наносить удары по судам, которые перевозят наркотики, а также конфисковывать подсанкционные танкеры, чтобы усилить давление на Венесуэлу. По словам Рубио, "нельзя превращать Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, России, Хезболлы, Китая или кубинских разведчиков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!