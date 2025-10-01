Зафиксированные в Германии дроны шпионили за критически важной инфраструктурой – Der Spiegel

На севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, которая граничит с Данией, зафиксирован ряд случаев появления беспилотников, которые целенаправленно совершали облеты объектов критической инфраструктуры. Немецкие правоохранительные органы расследуют инцидент с появлением этих дронов.

Видео дня

Об этом пишет Der Spiegel. Издание ссылается на информацию осведомленных источников.

"Обстоятельства нескольких случаев появления дронов над территорией Шлезвиг-Гольштейн значительно серьезнее, чем считалось ранее Власти подозревают, что беспилотники в конце прошлой недели намеренно облетали важные объекты критической инфраструктуры, чтобы их обследовать, среди них – электростанция, университетская клиника в Киле и даже здание правительства земли", – говорится в публикации.

Над какими стратегическими объектами ФРГ были зафиксированы дроны

По информации издания, вечером 25 сентября два небольших дрона появились над территорией судостроительного завода, принадлежащего морскому подразделению концерна Thyssenkrupp.

Впоследствии над университетской клиникой в Киле наблюдали "группу беспилотников вместе с дроном-маткой".

Подобные рои дронов зафиксировали и над прибрежной электростанцией и Кильским каналом. Также дроны пролетали над Кильской бухтой, зданием федерального парламента и нефтеперерабатывающим заводом в Гайде, который поставляет авиационное топливо для Гамбургского аэропорта.

В полиции отмечают, что дроны двигались по параллельным траекториям, "вероятно, чтобы сделать точный обзор наземных объектов".

Подобные инциденты фиксировали также в других регионах.

В частности, 26 сентября дроны пролетали над военными объектами в городе Заниц (земля Мекленбург – Передняя Померания).

На следующий день беспилотники появлялись над штабом НАТО в Ростоке и в районе тамошнего морского порта. В этом месте БПЛА видели также в понедельник, 29 сентября.

В большинстве случаев это были большие квадрокоптеры весом более 2,5 кг, которые действовали слаженно.

Реакция властей Германии на инциденты

Немецкие власти связывают эти инциденты с подобными случаями в Дании, где из-за появления дронов приходилось временно останавливать работу аэропортов. Тамошние спецслужбы не исключают версию о провокации со стороны России.

Федеральное правительство Германии объявило о создании совместного центра противодействия угрозам с использованием дронов, в который войдут полиция и Бундесвер. По словам министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта, ситуации присвоили "высокий уровень угрозы". Он также инициировал соответствующий законопроект, который позволит военным сбивать подозрительные беспилотники.

Как отметило издание, самая большая проблема сейчас для Германии – это обнаружение дронов. Из-за ограниченности радарных систем большинство из них пока фиксируют исключительно визуально.

Дроны над странами ЕС

За последние несколько недель страна-агрессор Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе".

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел непосредственно близко от базы Военно-морских сил Швеции.

В тот же день, 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Вечером 26 сентября на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!