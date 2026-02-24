'Мир должен быть на условиях Украины': Урсула фон дер Ляен и Кошта прибыли в Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Это стал уже десятый визит европейского политика в украинскую столицу с начала войны.

Фон дер Ляйен заявила, что приехала показать "неизменную приверженность справедливой борьбе Украины". Об этом она заявила в социальной сети Х.

Десятый визит с начала войны

По словам председателя Европейской комиссии, она приехала в Киев в десятый раз с начала войны, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину в течение этой суровой зимы. Фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит предоставлять финансовую и военную поддержку для продолжения борьбы против российской агрессии.

Также политик рассказала, что ее визит нацелен на то, чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору, что Европа не отступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.

Напомним, ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года, а к его разработке будут привлекать Украину.

Как писал OBOZ.UA, Урсула фон дер Ляйен назвала Европейский Союз крупнейшим партнером Украины в течение последних четырех лет полномасштабной войны.

