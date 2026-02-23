Цены рухнули: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир
В Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последние полгода удешевление составило почти 3 000 грн, или 11,09%, – со средних 25 808 до 22 945 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
За год же, по данным M2bomber, цены увеличились – на 10,57%, или почти 2 200 грн. А за месяц – на 5,47%, или почти 1 200 грн. А потому, не исключено, на рынке начал зарождаться новый тренд, направленный на удорожание аренды.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 14 750 до 38 720 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 23 970 грн.
Самые низкие цены зафиксированы в Дарницком районе – в среднем по 14 750 грн. А также:
- Оболонском – 17 000 грн.
- Святошинском – 17 500 грн.
- Деснянском – 18 000 грн,
- Соломенском – 19 300 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе, где это стоит в среднем 38 720 грн. А кроме того:
- В Днепровском – 32 000 грн.
- Подольском – 29 014 грн.
- Печерском – 27 149 грн.
- Голосеевском – 24 000 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 10 000 ,13 000, 25 000 и 35 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 9,7%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400 грн. Таких объявлений – 13,9%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 14 400, 18 000 и 43 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 13,3%.
Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду
Тем временем, в Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.
"Пока продолжаются дискуссии, нужен ли нотариус... Но какая-то обязательная регистрация должна быть: через Дію, синхронизацию с другими реестрами... Я уверена, что мы до этой обязательной регистрации дойдем", – сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").
При этом подчеркивается: легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь таким образом, получаемый ими доход станет "белым", что, по ее словам, упростит, в частности, работу с банками.
"Даже машину, чтобы купить в кредит тебе нужно будет всегда показывать свой легальный "белый" доход. И люди захотят его иметь", – уверена нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в экспертной среде считают, что после завершения активных боевых действий в Украине подорожают квартиры и дома. Ведь, утверждается, рост стоимости недвижимости является непременным "атрибутом" окончания войн.
