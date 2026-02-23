Обманывали граждан ЕС на 'криптоинвестировании': в Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров

В Днепре разоблачены мошеннические колл-центры, которые по схеме двойного обмана выманивали деньги у граждан европейских стран. Задержаны 11 человек, все они – местные жители.

Масштабная спецоперация под названием "VENI, VIDI, VICI" была проведена совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы при координации Евроюста. Об этом сообщил в Facebook Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как "офисы" в Днепре обманывали иностранцев

По состоянию на 23 февраля установлено девять пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 миллионов гривен.

Мошенники зарабатывали на "криптоинвестировании":

Этап первый – псевдоинвестирование.

Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали "выгодные инвестиции" в криптовалюту, используя популярные платформы. Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Но как только человек пытался вывести все средства - связь обрывалась.

Этап второй – "возврат активов".

Тем самым пострадавшим через мессенджеры предлагали якобы помощь юристов для возврата потерянных денег. Используя вымышленные имена, злоумышленники присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом "комиссий" или "страховых взносов".

Присвоенные деньги мошенники конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками схемы.

Кравченко рассказал, что во время спецоперации правоохранители провели более 30 обысков. Изъята компьютерная техника (среди которой 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 миллиона гривен.

11 участников преступной организации задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

10 фигурантам суд в качестве меры пресечения избрал арест без права внесения залога, одному – по состоянию здоровья – круглосуточный домашний арест.

"Для современных преступлений не существует границ, но и наш ответ на них становится глобальным. Цифровой след неизбежно ведет к ответственности", – предупредил генпрокурор.

