"Я им не доволен": Трамп раскритиковал нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп высказался относительно назначения сына убитого Али Хаменеи Моджтабы новым верховным лидером Ирана. Он не доволен выбором Совета экспертов.

Об этом Трамп сказал в интервью таблоиду New York Post. В то же время он не повторил своей предыдущей угрозы убить любого преемника Хаменеи, который придет к власти без его участия.

Американского президента спросили, какие его планы относительно Хаменеи-младшего.

"Не собираюсь вам рассказывать. Я им не доволен", – сказал на это он.

Ранее Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти, если не получит одобрения Соединенных Штатов. Вашингтон хочет влиять на то, кто возглавит Иран, отметил он.

Назначение Моджтабы Хаменеи

Издание Iran International еще 3 марта писало, что новым верховным лидером Ирана стал сын ликвидированного Али Хаменеи Моджтаба. Там отмечали, что избрание нового лидера произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Государственные иранские медиа сообщили о его назначении 8 марта. После объявления решения Совета экспертов КСИР заявил о готовности выполнять приказы нового руководителя. В заявлении говорится, что структура поддерживает выбор Совета экспертов и готова подчиняться распоряжениям верховного лидера.

Российский диктатор Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера. Глава Кремля подобострастно заявил, что сын Али Хаменеи "с честью продолжит дело своего отца".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность наземной операции американских войск в Иране. При этом он уклончиво ответил на вопрос о "безоговорочной капитуляции" иранского режима. Отсутствие конкретики в ответе Трампа затруднило определение его политической цели в этом конфликте.

