Президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность наземной операции американских войск в Иране. В то же время он уклончиво ответил на вопрос о "безоговорочной капитуляции" иранского режима.

Отсутствие конкретики в ответе Трампа затруднило определение его политической цели в этом конфликте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Война США и Ираном

По словам Трампа, возможность размещения американских войск на территории Ирана не исключена. При этом он дал расплывчатое описание того, что подразумевал под своим требованием безоговорочной капитуляции нынешнего иранского режима.

"Я сказал, безоговорочно. Это когда они сдаются или когда больше не могут бороться, и рядом некому сдаться – такое тоже может случиться", – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета.

Вопрос политической и военной цели США в Иране преследует Белый дом, который находится под пристальным вниманием общественности. Пока остается неясно, какую роль будет играть Трамп в выборе следующего лидера Ирана.

Трамп более последовательно излагает свои военные цели и уже несколько дней заявляет о возможности отправки американских войск. Тем не менее, он оговаривает, что использование сухопутных войск для обеспечения безопасности обогащенного урана, который, как полагают, хранится на иранских ядерных объектах, разбомбленных США в прошлом году, может стать возможным вариантом на более позднем этапе конфликта.

"Мы об этом не говорили. Возможно, когда-нибудь поговорим. Это было бы здорово. Сейчас мы просто их уничтожаем. Мы пока не предпринимали таких попыток, но это можно сделать позже. Сейчас мы этого делать не будем", – прокомментировал Трамп вероятность наземной операции.

Напомним, в Соединенных Штатах продолжают утверждать, что предоставлением Россией разведывательных данных Ирану никак не влияет на ход военной операции на Ближнем Востоке. По словам министра обороны Пита Хегсета, президент Трамп "прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

