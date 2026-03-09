'Продолжит дело отца': Путин подобострастно поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Российский диктатор Владимир Путин поздравил нового иранского аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием на должность. Глава Кремля подобострастно заявил, что сын Али Хаменеи "с честью продолжит дело своего отца".

Об этом информируют пропагандистские росСМИ. В своем заявлении он в очередной раз назвал антииранскую операцию "вооруженной агрессией".

"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этой высокой должности, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности", — цинично заявил он.

Кроме того, Путин отметил, что новый аятолла "сплотит народ исламской республики перед лицом суровых испытаний". Он также подчеркнул, что "поддержка и солидарность Москвы к Тегерану остается неизменной", а Россия "была и остается надежным партнером Ирана".

Сына Али Хаменеи критиковали шииты

Заметим, что Моджтабу Хаменеи медиа называли одним из главных претендентов на должность аятоллы. Однако идея такой передачи власти вызывает критику как внутри страны, так и за ее пределами, поскольку передача власти от отца к сыну может выглядеть как возвращение к династической системе.

Это вызывает споры, ведь Исламская Республика образовалась после революции 1979 года, которая свергла монархию. О том, что подобный сценарий противоречит традициям, также заявляло и шиитское духовенство.

У иранских чиновников иное мнение. Один из членов Ассамблеи экспертов аятолла Мохсен Хейдари Алекесир заявил, что кандидат на должность, вероятно, будет человеком, которого критикуют в США. Он заявил, что "тот, кого не поддерживает враг, может принести больше пользы Ирану и исламу".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти, если не получит одобрения Соединенных Штатов. Вашингтон хочет влиять на то, кто возглавит Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему аятоли Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили около 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

