'Не продержится долго': Трамп о новом лидере Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти, если не получит одобрения Соединенных Штатов. Вашингтон хочет влиять на то, кто возглавит Иран.

Об этом он сказал в воскресенье во время интервью ABC News, когда в Иране продолжается процесс определения преемника на эту должность. По его словам, без такого одобрения новый руководитель не сможет долго оставаться у власти.

"Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго", – заявил Трамп.

Он также добавил, что не хочет, чтобы через несколько лет мир снова вернулся к той же проблеме. "Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет делать то же самое снова или, что еще хуже, позволить им получить ядерное оружие", – сказал он.

Возможные кандидаты

Во время интервью Трампа спросили, готов ли он поддержать кандидата, который имеет связи со старым иранским режимом. Президент ответил, что не исключает такого варианта.

"Я бы мог. Чтобы выбрать хорошего лидера – да, я бы мог. Есть много людей, которые могли бы соответствовать этим требованиям", – отметил он.

Также Трамп заявил, что Иран якобы планировал атаковать страны Ближнего Востока и установить контроль над регионом. По его словам, эти планы удалось остановить.

"Они бумажный тигр. Неделю назад они не были бумажным тигром, скажу вам. И они собирались атаковать", – сказал президент США. Он добавил, что план Ирана заключался в том, чтобы "атаковать весь Ближний Восток и взять под контроль весь регион".

Война и планы США

Трамп также заявил, что не исключает возможность направления американских спецподразделений для захвата иранского обогащенного урана.

"Все на столе. Все", – сказал он.

По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации США, Иран имеет достаточно урана, чтобы получить материал для ядерного оружия менее чем за десять дней. Значительная часть этого материала, как считается, хранилась на объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые были атакованы во время операции Midnight Hammer.

Чиновник пояснил, что теоретически США могли бы отправить свои силы на эти объекты и обезвредить уран, если получат физический контроль над территорией.

Отдельно Трамп прокомментировал встречу с семьями шести американских военных, которые погибли. Его спросили, заставила ли эта встреча пересмотреть позицию по войне.

"Нет, совсем нет. Родители были бы расстроены, если бы я так сделал", – ответил он. По словам президента, семьи просили его довести войну до победы.

Также Трамп отказался прогнозировать, сколько продлится война. Он заявил, что не любит называть точные сроки, но подчеркнул, что, по его словам, США продвигаются быстрее, чем планировалось.

Кроме этого президент назвал рост цен на бензин "небольшой задержкой" и заявил, что военные США уничтожили значительную часть иранских военных возможностей, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны.

Напомним, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили примерно 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Также OBOZ.UA сообщал, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Тот факт, что эта информация стала известной только сейчас, связан с иранской дезинформацией.

