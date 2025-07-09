'Я бы знал об этом': Трамп признался, выяснил ли он, кто приказал прекратить поставки боеприпасов для Украины. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал над тем, кто именно в Пентагоне остановил поставки боеприпасов Украине. Он это не выяснял.

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Журналист спросил американского президента, свидетельствует ли это о том, что такое решение могло быть принято без его ведома. "Я бы знал. Если будет принято решение, я буду знать. Я буду первым, кто узнает. На самом деле, вероятнее всего, я отдам приказ, но я еще этого не сделал", – ответил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон сейчас "рассматривает ситуацию в Украине и боеприпасы".

Напомним: как пишет CNN, министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом, прежде чем приостановить поставки оружия в Украину. Как следствие, Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за этот шаг.

При этом американский президент дал понять, что был не в курсе о решении Хегсета. Специального представителя США по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, тоже не проинформировали заранее. Они узнали о решении Пентагона из сообщений прессы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

После этого заявления Трампа в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии вооружения. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы дать Киеву возможность защититься на фоне усиленных российских атак.

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