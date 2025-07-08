'Путин не остановился': Трамп заявил, что США продолжат предоставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для нашей обороны.

Видео дня

Соответствующее заявление Трамп сделал во время ужина в Белом доме, в котором принял участие премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Мероприятие транслировал канал Fox News.

"Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонительное оружие. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей погибает в этом хаосе", – сказал президент США.

Также Трамп заявил, что он, "откровенно говоря, разочарован, что Путин не остановился". "Мне это не нравится", – отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что предоставляет Украине значительную помощь, которая, по его словам, является "очень сильной". В то же время он снова повторил свои слова о том, что если бы он был президентом раньше, то Россия не напала бы.

Как сообщал OBOZ.UA, телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 3 июля. Звонок длился почти час. За это время глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

После этого президент США поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили массированные российские обстрелы, ситуацию на фронте, усиление ПВО, возможности совместного производства и дипломатический процесс.

Зеленский назвал этот телефонный разговор "лучшим за все это время". В то же время Трамп, комментируя общение с украинским президентом, выразил удовлетворение от разговора. Отвечая на вопрос журналистов относительно поставок американского оружия Украине, президент США заявил: "мы помогали им и будем продолжать помогать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!