В Пентагоне после заявления Трампа сообщили об отправке Украине дополнительной партии оружия

Соединенные Штаты Америки все же отправят Украине больше оборонительного оружия после некоторой паузы в поставках. Такой шаг президент страны Дональд Трамп объяснил необходимостью дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся российских атак, и Пентагон сразу возобновил поставки.

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Об этом говорится в заявлении главного спикера американского Минобороны Шона Парнелла. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

Американский политик подчеркнул, что именно "по указанию президента Трампа" они отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

"Чтобы обеспечить возможность украинцам защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств", – прокомментировал Парнелл.

Он добавил, что в то же время министерская система оценки военных поставок по всему миру, принятых президентом США, остается в силе и является неотъемлемой частью оборонных приоритетов, согласно лозунгу республиканцев "Америка превыше всего".

Напомним: ранее в Белом доме опровергли "предположения" о том, что администрация президента решила прекратить поставки оружия Украине. Там заявили, якобы речь идет лишь о временной паузе, связанной со стандартным обзором всей помощи, которую США предоставляют по всему миру.

Вечером 7 июля на встрече в Белом доме, в которой принял участие премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, президент США заявил, что Вашингтон все же и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную помощь. Трамп пояснил, что в основном речь будет идти об оборонительном вооружении.

При этом американский лидер все еще придерживается мнения, мол, Россия не напала бы на Украину, если бы он был президентом в то время.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с американской стороной над принятием соответствующих решений по противовоздушной обороне, в частности поставки ракет к комплексам Patriot. Это происходило на фоне неожиданной остановки Вашингтоном в поставках военной помощи.

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