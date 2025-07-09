Глава Пентагона не советовался с Белым домом перед остановкой поставок оружия Украине – CNN

Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом, прежде чем приостановить поставки оружия в Украину. Как следствие, президент Дональд Трамп заявил, что не несёт ответственности за этот шаг.

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При этом американский президент дал понять, что был не в курсе о решении Хегсета. Об этом сообщает издание CNN.

Трамп заявил, что США продолжат поставлять оборонительное оружие в Украину. Однако одностороннее решение Хегсета успело продемонстрировать хаотичный процесс принятия политических решений в администрации Трампа.

Глава Пентагона своим решением фактически застал высокопоставленных чиновников национальной безопасности врасплох. При чем впервые подобное решение Хегсет принял в феврале этого года, и тогда распоряжение главы Пентагона было быстро отменено.

По словам высокопоставленного представителя администрации и двух источников, специальный представитель США в Украине генерал в отставке Кит Келлогг и госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, не были проинформированы заранее и узнали о решении Пентагона из сообщений прессы.

Тем не менее представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что Хегсет предоставил Трампу рамочную программу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов. В ведомстве утверждают, что эта работа координировалась на уровне всего правительства.

На вопрос о том, информировал ли Хегсет Белый дом до одобрения приостановки поставок оружия, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Пентагон провел проверку, "чтобы убедиться, что вся поддержка, оказываемая всем иностранным государствам, соответствует интересам Америки". Она добавила, что Трамп "полностью доверяет министру обороны". Двое источников объяснили тот факт, что Хегсет не информирует Белый дом, тем, что у него нет начальника штаба или доверенных советников в его окружении, которые могли бы побудить его лучше координировать важные политические решения с межведомственными партнерами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после многодневных консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами президент США Дональд Трамп принял решение о возобновление поставок оружия Украине. Глава Белого дома ищет альтернативные решения, в том числе давит на Германию, чтобы та отправила Киеву свою собственную батарею ЗРК Patriot.

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