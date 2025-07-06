'Всегда готов к сочувствию': Келлог прокомментировал разговор Трампа и Зеленского

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлог одобрительно отозвался о последнем телефонном разговоре между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, и лидер Штатов, и глава Украины "осознают боль утраты молодых людей в мирное время и на войне".

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Об этом американский чиновник написал на своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 6 июля. Келлог охарактеризовал поведение президента Америки во время разговора как "классического Дональда Трампа", который всегда "готов к сочувствию".

Он также поблагодарил Зеленского у за сочувствие в связи с гибелью людей в результате наводнения в Техасе.

"Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию. Спасибо также президенту Зеленскому за его соболезнование в связи с ужасной гибелью людей в результате наводнения в Техасе, особенно среди молодежи. Оба президента признают боль от потери молодежи в мирное и военное время. Сострадание – ключевая часть лидерства", – написал Келлог.

Напомним, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 4 июля. Президенты обсудили российские массированные обстрелы, ситуацию на фронте, усиление ПВО, возможности совместного производства и дипломатический процесс.

Президент Украины назвал этот телефонный разговор "лучшим за все это время". В то же время Трамп, комментируя общение с украинским президентом, выразил удовлетворение от разговора. Отвечая на вопросы журналистов относительно поставок американского оружия Украине, президент США заявил: "мы помогали им и будем продолжать помогать".

Как писал OBOZ.UA, накануне Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Звонок длился почти час. В ходе беседы глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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