'Все преступники': министр юстиции Ирана попытался оправдать репрессии против протестующих

Правительство Исламской Республики Иран в очередной раз цинично высказалось в сторону протестующих. Там заявили, что каждый, кто вышел на улицы и был арестован после призывов шаха в изгнании Резы Пехлеви, является преступником.

Об этом заявил министр юстиции Ирана Амирхоссейн Рахими. Его слова приводит телеканал Иран Интернешнл.

"Любой, кто был на улицах после 8 января и был арестован, является преступником", – сказал Рахими.

По данным вещателя на основе обзора источников и медицинских данных, по меньшей мере 12 тысяч человек погибли в течение двух ночей, 8 и 9 января, во время протестов в стране.

Протесты в Иране – что известно

Напомним, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По состоянию на 10 января во время подавления протестов в Иране были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей. Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран. В то же время президент США Дональд Трамп призвал продолжать протесты, заявив, что"помощь уже в пути".

