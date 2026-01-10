Масштабные протесты в Иране продолжаются уже 13 дней: десятки человек погибли, среди них – 9 детей

В Иране уже 13 дней подряд продолжаются массовые протесты против режима Аятолла. За этот период в ходе подавления протестов были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей.

Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим. Об этом сообщает The Times of Israel.

Иранский режим расстреливает людей

По предварительным данным, после росла числа жертв ряд стран, в частности, США и Израиль пересматривают оценки того, что демонстрации не представляют угрозы. Накануне протестующие вышли на улицы иранских городов, игнорируя угрозы властей о подавлении протестов и несмотря на сообщения о том, что силы безопасности открыли огонь и убивали демонстрантов.

По данным базирующейся неправительственной организации Iran Human Rights, за 13 дней демонстраций в Иране, вызванных недовольством режимом и ростом стоимости жизни, погибло более 51 человек. Кроме того, сотни получили ранения за первые 13 дней новой волны общенациональных протестов в Иране".

В настоящее время протесты сопровождаются призывами к прекращению существования исламистской клерикальной системы, которая правит Ираном со времен исламской революции 1979 года, свергнувшей прозападного шаха.

Интернет-мониторинговая организация Netblocks заявила, что власти ввели "общенациональное отключение интернета" на последние 24 часа, что нарушает права иранцев и маскирует насилие со стороны режима. Несмотря на ограничения в сфере связи, тысячи людей вышли на улицы Мешхеда – второго по величине города Ирана и родины духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В социальных сетях появились неподтвержденные видеоролики, на которых, по всей видимости, запечатлены большие толпы протестующих в столице Тегеране, в том числе демонстранты, скандирующие: "Ни Газа, ни Ливан, моя жизнь за Иран". Этот лозунг рассматривается как выражение несогласия с тем, что, по мнению протестующих, иранское правительство ставит внешние интересы выше внутренних нужд.

Что предшествовало

Нынешний режим в Иране действует с 1979 года и был установлен в результате Исламской революции. После многомесячных протестов и забастовок последний монарх (шах) Мохаммад Реза Пехлеви покинул страну. В Иран из 15-летней ссылки вернулся аятолла Хомейни, его встречали миллионы людей. Спустя два месяца, 1 апреля 1979, по результатам референдума Иран был официально провозглашен Исламской республикой.

Многие правила и законы в Иране регулируют не только политику, но и повседневный быт, внешний вид и даже эмоции. Многие из них продиктованы стремлением оградить общество от "тлетворного влияния Запада".

В ряде городов (например, в Исфахане) женщинам официально запрещено ездить на велосипедах в общественных местах, так как это считается "соблазнительным". Также женщинам запрещено выступать соло перед мужской аудиторией. Петь можно только в хоре, где женский голос не доминирует. Танцы в общественных местах также под запретом.

В Иране существует список официально разрешенных мужских стрижек. Под запретом "маллет", начесы, хвостики и слишком много геля. По решению правящего режима барбершопы могут закрыть за создание "сатанинских" причесок.

Выгул собак в парках или их перевозка в машинах в Иране часто преследуются полицией. Собака в исламской традиции считается "нечистой", и режим борется с модой на домашних питомцев, считая это копированием Запада.

Иранская цензура внимательно следит за тем, что показывают по ТВ. Иногда это доходит до абсурда. В частности, в 2021 году появились сообщения о новых рекомендациях для ТВ, запрещающих показывать женщин, поедающих пиццу, сэндвичи или напитки красного цвета (похожие на вино), так как это выглядит "нескромно".

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение дипломаты объяснили осложнением ситуации с безопасностью.

