'Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха': Украина призвала международное сообщество усилить давление на Тегеран

Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). В заявлении Сибиги говорится, что поддержка Ираном войны России и репрессии против собственного населения – составляющие политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

"Иранский народ заслуживает защиты своих фундаментальных гражданских прав, в частности на доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха – жизни в свободе, безопасности и процветании", – говорится в заявлении Сибиги.

Министр подчеркнул, что Украина, которая прошла путь преодоления тоталитаризма и защиты демократии, особенно ценит гражданские права и свободы.

"Украина превыше всего ценит гражданские права; поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих. Призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране уже 13 дней подряд продолжаются массовые протесты против режима Аятолла. За этот период во время подавления протестов были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей.

Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение дипломаты объяснили осложнением ситуации с безопасностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!