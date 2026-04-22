В Украине потеряно до 50% урожаев: что будет с ценами на популярные фрукты летом

В последние дни ряд регионов Украины накрыли заморозки. Ухудшение погоды отразилось на косточковых культурах – фермеры могут потерять до половины урожая черешни, вишни, персиков и абрикосов, что скажется на цене фруктов.

Видео дня

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Под наибольшей угрозой – плодовые деревья в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, где температура воздуха утром держится в пределах 0-5 градусов, пишет УНН.

Масштабы потерь

Денис Марчук уверен, что погодные условия точно скажутся на будущем урожае, хотя уровень ущерба пока является неравномерным и до конца не определенным. Ситуацию усугубили зимние заморозки и мартовское потепление, из-за чего деревья начали цвести раньше, чем обычно – заморозки, которые пришли потом, нанесли удар по ранним косточковым.

Наибольшая угроза касается абрикосов, а также также также черешни и вишни. Впрочем сейчас выводы делать рано, считает эксперт – масштабы ущерба станут известными через 2– 3 недели. Среди регионов, которые пострадали больше всего – Закарпатская область.

"На Закарпатье было -5 градусов, и там многие могут уже сегодня констатировать потерю около 50% от будущего урожая. Если в мае будут повторные заморозки, это приведет еще к дополнительным потерям", – объяснил Марчук и отметил, что подобная проблема возникает в Украине уже четыре последних года.

Что будет с ценами

В этом году внутренний рынок недополучит значительное количество фруктов, а спрос снова придется частично покрывать за счет импорта. Прогноза по цене эксперт не дал, поскольку это зависит прежде всего от ситуации в странах-поставщиках.

"Это зависит от импорта и от того, какая будет ситуация в странах, откуда мы завозим продукцию. Не всегда проблемы только у нас. Если там также будут трудности из-за погодных условий, это повлияет на рынок", – отметил Марчук.

Более точную оценку урожайности и ситуации с ценами можно будет дать только когда стабилизируется погода – то есть через 2-3 недели (главным образом, из-за возможности заморозков в начале мая). Но в любом случае черешня, вишня, персики, абрикосы будут дороже, чем в прошлом году.

"Они однозначно будут дороже, чем в прошлом сезоне, потому что есть фактор подорожания всех элементов производства от топлива до соответствующих препаратов для подкормки деревьев. Если еще будет ограниченное предложение из-за погодных потерь, то они точно будут дороже", – заверил эксперт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!