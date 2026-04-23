В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев: кто может в него войти

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев. Прежде всего речь идет о возвращении в Украину исторических деятелей – тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государства.

В среду, 22 апреля, глава государства провел совещание по стратегическим вопросам украинской политики памяти и чествования национальных героев. Об этом он проинформировал в Telegram.

Говоря о Пантеоне, Зеленский отметил чрезвычайно большой объем соответствующих задач. Он требует привлечения различных государственных институтов, украинского общества и дипломатических контактов со многими партнерами Украины.

"Также речь идет о политике героев в Украине, достойной мемориализации различных этапов нашей истории и полноценном возвращении всей украинской исторической памяти. Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", – написал гарант.

Он поблагодарил председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, заместителя руководителя Офиса Ирину Верещук и всю команду, которая уже привлечена, за содержательную работу для выполнения этой задачи. Были определены следующие шаги, сообщил Зеленский.

Что будет представлять собой Пантеон

В прошлом месяце руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел совещание, посвященное созданию Пантеона выдающихся украинцев. Он отметил, что речь идет о перезахоронении на территории Украины выдающихся украинцев, которые почили за рубежом.

"Дело непростое, потому что они разбросаны по всему миру – как в дружественных, так и в недружественных странах. Должны начинать как можно скорее, ведь возвращение исторической памяти – это очень важное дело, которое особенно актуально во времена войны за суверенитет и независимость", – сказал Кирилл Буданов.

По его словам, важно составить перечень выдающихся людей, разработать механизм возвращения и определить конкретное место, где может быть создан Пантеон выдающихся украинцев. Значительную роль в этом процессе должно сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца акцентировала, что дипломатические представительства идентифицировали захоронения 98 украинцев в 21 стране. По ее словам, среди них есть политические, военные, культурные и общественные деятели УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, правительства в изгнании и национально-освободительной борьбы.

Историк Юрий Юзич подчеркнул: в первую очередь следует обратить внимание на захоронения, которые оказались без опеки местных общин и дипломатических учреждений. По его словам, из-за особенностей местного законодательства такие могилы могут просто исчезнуть.

Тогда сообщалось, что согласованный проект создания Пантеона выдающихся украинцев будет представлен на рассмотрение президенту Украины.

