'Вопрос больше настроения, чем стратегии': дипломат объяснил, может ли Трамп внезапно завершить войну против Ирана

Конфликт Соединенных Штатов против Ирана может завершиться внезапно, если будут приняты соответствующие решения. Все зависит от решения президента США Дональда Трампа, поэтому это вопрос больше его настроения, чем стратегии.

Более того, искать логическое объяснение действиям американского президента бесполезно. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Импульсивные решения Трампа

По словам дипломата, американский президент может действовать импульсивно, поэтому прогнозировать его действия невозможно. Огрызко считает, что Трамп в любой момент может заявить, что победил Иран и завершить войну.

"Поэтому этот вопрос больше его настроения, чем стратегии. Насчет второго: у меня есть сомнения. Потому что тогда возникнет вопрос – а какой результат? Если эти цели не достигнуты, это будет выглядеть как поражение", – объяснил дипломат.

Также Огрызко подчеркнул, что результат конфликта может быть в самом объявлении победы США. Дипломат считает, что Трамп будет говорить о положительном результате, а разрушение глобального нефтяного рынка он не будет принимать.

Опасный фактор России

В этом контексте, по мнению дипломата, возникает опасный прецедент, когда страны Запада могут снова начать массово скупать дешевые российские энергоносители.

"Однако, как по мне, стратегическое политическое решение об отказе от российских энергоносителей уже принято. И менять его из-за краткосрочных колебаний на рынке – политически невыгодно для ЕС. Потому что это выглядело бы как слабость: что Союз не держит линию и постоянно подстраивается под обстоятельства. Ну да, месяц или два цены не такие, но это не та причина, которая должна разрушить единство Европы. Поэтому заявления будут, но до реальных решений, думаю, не дойдет", – сказал Огрызко.

Напомним, президент США утверждал, что Штаты могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям, указывая на силовую позицию Вашингтона. Трамп отмечал, что дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров с США, которые должны были состояться в среду при посредничестве Пакистана. Решение остается в силе по состоянию на сейчас, несмотря на заявления американской стороны о подготовке к встрече в Исламабаде.

