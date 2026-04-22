"Попросили пакистанские посредники": Трамп объявил, что продлевает перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит перемирие с Ираном. Оно продлится, пока Тегеран не предоставит предложения по окончательному прекращению конфликта.

Видео дня

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Он отметил, что власти Ирана находятся в состоянии раскола.

"Учитывая то, что правительство Ирана, как и следовало ожидать, находится в состоянии серьезного раскола, а также по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выдвинуть согласованное предложение", – сообщил американский лидер.

Он заявил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду и "во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными".

По словам Трампа, перемирие должно продолжаться до тех пор, пока "они (Иран – Ред.) не подадут свое предложение и не завершат обсуждения, так или иначе".

Незадолго до этого президент США утверждал, что Штаты могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям, указывая на силовую позицию Вашингтона. Трамп отмечал, что дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров с США, которые должны были состояться в среду при посредничестве Пакистана. Решение остается в силе по состоянию на сейчас, несмотря на заявления американской стороны о подготовке к встрече в Исламабаде.

Отмечается, что позиция Тегерана не изменилась, а участие в переговорах зависит от выполнения определенных предпосылок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!