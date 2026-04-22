'Есть позитивные посреднические усилия': в Пакистане сказали, когда могут возобновиться переговоры между США и Ираном

Второй раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может состояться уже в пятницу 24 апреля. Сейчас активное участие в урегулировании конфликта принимает Пакистан, который и анонсировал встречу в течение следующих "36-72 часов".

Видео дня

Не исключает такой возможности и американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Post.

Как отмечает издание, источники в Исламабаде сообщили о "положительных посреднических усилиях" во взаимодействии с Тегераном, допуская возобновление мирных переговоров в течение ближайших 36–72 часов. В ответ на вопрос о таком развитии событий Трамп отметил, что "это возможно".

Эта информация появилась на следующий день после заявления президента США о намерении продлить действующий режим прекращения огня с Ираном до тех пор, пока руководство страны не сможет сформировать согласованную позицию.

В течение нескольких часов, прошедших с того времени, Исламабад продолжал работать по дипломатическим каналам с Ираном, и этот период времени базировался на оценке этой работы, сообщил пакистанский источник.

"Прекращение огня соблюдается, несмотря на обостренную риторику, что свидетельствует о позитивных намерениях с обеих сторон. Военной эскалации ни с одной стороны не было. Пакистан остается ключевым посредником", – подчеркнул анонимный источник.

Напомним, накануне американский лидер утверждал, что Штаты могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям, отметив силовую позицию Вашингтона. Трамп отмечал, что дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления допустив возможность масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, включая мосты и энергетические объекты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров с США, которые должны были состояться в среду при посредничестве Пакистана. Решение остается в силе по состоянию на сейчас, несмотря на заявления американской стороны о подготовке к встрече в Исламабаде. Отмечается, что позиция Тегерана не изменилась, а участие в переговорах зависит от выполнения определенных предпосылок.