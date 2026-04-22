"Укрзалізниця" объяснила правила эвакуации из поездов: что обязательно должны делать пассажиры. Видео

Украинцы во время эвакуации из поезда должны четко выполнять указания проводника, не паниковать и брать с собой только самое необходимое. После выхода нужно быстро направляться в укрытие и возвращаться в вагон только после официального сигнала о безопасности.

Об этом сообщила "Укрзалізниця". Правила могут спасти жизнь, поэтому их важно знать каждому, кто путешествует по железной дороге.

В случае прямой угрозы – ракетной или дроновой атаки проводник обязательно предупредит пассажиров. Именно с этого момента начинается ключевой этап – подготовка. Пассажирам советуют сразу одеться, собрать самое необходимое, а именно документы, деньги, телефон.

Важно не суетиться и не пытаться самостоятельно покинуть вагон, нужно оставаться на месте и ждать четкой команды проводника. Если вам или ребенку нужна помощь, об этом стоит сообщить заранее – это поможет избежать задержек во время эвакуации.

После остановки поезда проводник дает сигнал к выходу. В этот момент важно действовать быстро, но без паники покинуть вагон через ближайший выход и не создавать давки.

Отдельный акцент – на вещах. Большие чемоданы нужно оставить в вагоне, ведь они только мешают быстрому выходу и могут создать опасные ситуации. Во время движения наружу необходимо внимательно следить за обстановкой, рядом могут быть другие пути, встречные поезда или препятствия.

В таких ситуациях дети особенно чутко реагируют на поведение взрослых. Поэтому главное – сохранять спокойствие, следует говорить с ребенком уверенно и поддерживать его. Рекомендуется взять с собой воду, что-то перекусить и любимую игрушку – это поможет снизить уровень стресса. В холодную погоду можно воспользоваться одеялами из вагона.

После эвакуации нельзя расходиться самостоятельно. Нужно внимательно слушать указания проводников или работников железной дороги и быстро двигаться к укрытию или на безопасное расстояние.

Важно, что даже если вы волнуетесь из-за пересадки или дальнейшую поездку – не пытайтесь действовать самостоятельно. Все пассажиры остаются под контролем железнодорожников, и их обязательно учтут при дальнейшем движении. Специалисты также советуют планировать поездки с запасом времени – не менее 3-4 часов между пересадками.

Если опасность не миновала и рядом слышны взрывы, необходимо немедленно лечь на землю лицом вниз, открыв рот (это помогает уменьшить риск травм от взрывной волны). Голову следует прикрыть подручными вещами, это базовые правила, которые значительно повышают шансы избежать ранений.

Возвращение возможно только после официального сигнала – голосового сообщения, свистка или команды через громкоговоритель. Самостоятельно возвращаться категорически нельзя. Если для этого нужно перейти пути, следует быть максимально внимательными и убедиться в отсутствии движения поездов.

