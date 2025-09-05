Воздушная тревога: в Литве будут включать сирену, когда туда будут залетать российские дроны

В Литве был утвержден новый алгоритм реагирования на инциденты в воздушном пространстве этой страны. Согласно ему, после обнаружения в воздухе "опасного беспилотного летательного аппарата" жители регионов, оказавшихся под угрозой, будут проинформированы об этом оповещением на телефон. Также в этих населенных пунктах будут включать сирены.

Об этом 5 сентября рассказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Он отметил, что оповещение населения будет зависеть от уровня тревоги.

Какие уровни тревоги вводят в Литве

"Если дрон прилетит и будет обнаружено, что он может быть со взрывчаткой, вероятно, будет объявлен повышенный, красный уровень тревоги. Поэтому, если уж на то пошло, жителям не стоит удивляться, когда их будут оповещать сигналами в телефонах, сиренами на улицах и другими мерами", – сказал литовский министр.

Желтый уровень тревоги будет объявлен, если литовские военные "определят, что дрон не представляет опасности". Также этот уровень будет вводиться, если дрон еще не пересек литовскую границу, однако потенциально может это сделать.

"Жители тех районов, где потенциально может пролететь дрон, будут получать отдельные, предупредительные сообщения о необходимости быть начеку, как это было в последний раз", – добавил чиновник.

Как это работает

Алгоритм реагирования на инциденты в воздушном пространстве был утвержден в правительстве еще на прошлой неделе, после соответствующих консультаций с военными и правоохранителями. Алгоритм начинает действовать каждый раз, когда Россия начинает воздушную атаку Украины.

Мониторинг воздушного пространства страны будет обеспечиваться личным составом литовской армии и пограничников. Именно они будут определять уровень опасности в каждом отдельном случае.

По словам Кондратовича, система оповещения населения пока только готовится и тестируется.

Что предшествовало

Правительство Литвы решило более пристально контролировать свое воздушное пространство после того, как в июле сразу два российских беспилотника нарушили границу этой страны. Они летели из Беларуси, причем если первый был "дроном-приманкой" (то есть, без боевой части – их запускают, чтобы перегружать системы ПВО), то второй имел 2 килограмма взрывчатки.

Это были не первые российские дроны, залетевшие в Литву, но начиная с июля такие случаи участились.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой, первой леди Дианой Науседой и литовской делегацией на борту около получаса не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту. Причем причиной этого также стал "неизвестный" беспилотник.

