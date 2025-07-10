Российский дрон-'приманка' долетел до Литвы: появились подробности. Фото

В Литве заявили, что на ее территории в четверг, 10 июля, упал объект, похожий на беспилотник. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили, что в Литву залетел российский дрон-приманка.

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На странице Вооруженных сил Литвы в Facebook отметили, что военно-воздушные силы страны перевели истребители НАТО в боевой режим. Однако задание было отменено после падения дрона.

"Сегодня около 11:30 литовские Военно-воздушные силы зафиксировали объект, приближающийся к литовской границе со стороны Беларуси. Боеготовность истребителей, выполнявших миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в этот момент, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач. Однако после падения объекта спустя некоторое время задача истребителям была отменена, информация передана в Службу охраны государственной границы", – говорится в сообщении.

Литовские военные отметили, что объект "похож на самодельный и не представляет опасности".

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат, похожий на самодельный дрон. Он упал недалеко от закрытого КПП "Шумскас", в километре от границы с Беларусью, передает Delfi.

"В 11:30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе зафиксировали, по предварительным данным, летательный аппарат, напоминающий самодельный самолетик", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, объект, который был сделан из фанеры и пенопласта, опасности не представляет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Литву залетел российский дрон-приманка. Россия активно использует эти дроны для того, чтобы запутать украинскую ПВО.

Издание BNS пишет, что премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса переводили в укрытие из-за обнаружения беспилотника в небе над страной. Сначала официальные лица подозревали, что воздушное пространство пересек российский "Шахед", но позже Государственная пограничная служба страны обнаружила дрон-имитатор, напоминающий самодельное устройство.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на четверг, 10 июля, сбили над Украиной восемь баллистических и шесть крылатых российских ракет, а также 178 дронов. Еще более двухсот вражеских целей были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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