Звук был похож на гул мопеда: из Беларуси в Литву залетел дрон, жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе

Из Беларуси в Литву залетел беспилотник, жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе. Оповещение поступило около 7 утра в понедельник 28 июля.

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Об этом сообщает LRT. Полет дрона удалось снять одному из жителей литовской столицы.

Что известно

"Полиция сообщает о замеченном беспилотном летательном аппарате неустановленного типа, который утром 28 июля залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси. Жителям, которые заметили упавший дрон, рекомендуется не приближаться к нему и немедленно сообщить об этом по телефону 112", – говорилось в сообщении.

В полиции добавили, что БПЛА летел на высоте около 200 метров, в последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила, что модель беспилотника пока не удалось установить.

"Мы интенсивно работаем вместе с системой внутренних дел. Какие дополнительные действия мы могли бы предпринять, чтобы обеспечить лучший мониторинг пространства? Завтра у нас будет встреча с президентом, во время которой мы представим предложения", – прокомментировала она.

Об инциденте был проинформирован президент Литвы Гитанас Науседа, об этом сообщил его советник Томаш Бержинскас.

Что слышали жители Вильнюса

Редактор Telegram-канала "Агентство. Новости", который живет в нескольких километрах к северу от центра Вильнюса, услышал звук, похожий на работу мопеда, примерно за два часа до официального сообщения полиции. Объект был слышен около 20–30 секунд: сперва звук приближался, а затем удалялся.

Пользователи соцсетей также сообщают, что заметили дрон, который направлялся в сторону Литвы незадолго до 5 утра. Один из свидетелей отметил, что около 4:40 утра услышал "очень громкий дрон" в районе Шнипишкес в Вильнюсе.

Общественный деятель Гарольдас Мацкявичюс в своем Facebook написал, что услышал характерный звук в 4:56 утра.

"Относительно дрона – он пролетел над домом в 4:56 утра. Звук распространялся 5-6 секунд, поэтому он летел быстро. Судя по звуку, он летел низко", – отметил он.

По форме аппарат, который был снят в Вильнюсе, больше похож на дрон типа "Гербер", сообщил военный аналитик Ян Матвеев.

Что предшествовало

Вечером 27 июля Россия подняла в небо стратегическую авиацию для очередного ракетного обстрела Украины. Параллельно продолжалась атака "Шахедов". Первые ударные дроны в нашем воздушном пространстве появились еще около 18:30. В частности, в Киеве известно о пяти раненых в Дарницком районе.

Также в ночь на 28 июля захватчики нанесли удар по Днепропетровской области. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской общинах. В результате атаки пострадали два человека, произошел пожар, есть разрушения.

Как писал OBOZ.UA, 10 июля в Литве заявили, что на ее территории упал объект, похожий на беспилотник. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. Военно-воздушные силы страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

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